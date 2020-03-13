بالصور.. اسراب الجراد تجتاح مزارع المثنى

2020/03/13 | 18:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداجتاحت أسراب الجراد الصحراوي، عصر اليوم الجمعة، محافظة المثنى وحطت في الأراضي الزراعية.وذكر مراسل "كلكامش برس" أن أسراباً ضخمة من الجراد دخلت عصر اليوم أجواء محافظة المثنى عبر قضاء الخضر، وحطت في الأراضي الزراعية، ما يهدد بخسائر مادية كبيرة للفلاحين والمزارعين.يذكر ان الجراد الصحراوي سبق له ان اجتاح المحافظات الجنوبية قادماً من الكويت والسعودية.

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