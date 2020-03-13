فيروس كورونا.. حظر للتجول في أكبر مدينتين بإقليم كردستان العراق

2020/03/13 | 18:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت السلطات في إقليم كردستان شمال العراق الجمعة فرض حظر شامل للتجوال في أكبر مدينتين بالإقليم، بالتزامن مع تسجيل المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية في الإقليم في بيان إن الحظر سيشمل مدينتي أربيل والسليمانية ويبدأ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة ولمدة 48 ساعة.

وطلب البيان من "المواطنين العائدين من إيران بطرق غير قانونية التعريف بأنفسهم لدى الفرق الصحية، وبخلاف ذلك ستتم إحالة من يتكتم عن ذلك إلى القضاء بتهمة التعمد في إفشاء المرض والدخول غير الشرعي، إلى جانب إخضاعه للحجر الصحي".

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت في بيان إن 6 من الإصابات الجديدة هي من عائلة إمام المسجد الذي توفي قبل فترة إثر إصابته بالفيروس، والحالة الأخرى كانت لشخص عائد من إيطاليا".

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في إقليم كردستان إلى 27 حالة، بينها حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات في جميع أنحاء العراق 90 حالة بينها ثماني حالات وفاة.

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