احتكار البضائع ورفع الأسعار والحكومة العراقية تقف مكتوفة الأيدي | تقرير

2020/03/13 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

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شهدت محافظة نينوى ارتفاعا ملحوظا في اسعار السلع والبضائع الغذائية بعد اعلان خلية الازمة المشكلة لمكافحة فايروس كورونا اغلاق المنافذ الحدودية.مواطنون دعوا الحكومة المحلية الى محاسبة تجار الحروب وفرض رقابة على الأسعار.تقرير : قاسم الزيدي

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