عصائب أهل الحق تحذر واشنطن :العراقيين قادرون على اخراجكم

2020/03/13 | 18:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أدانت حركة عصائب أهل الحق، بأشد العبارات ما قامت به قوات الاحتلال الامريكي من اعتداء سافر على مقرات قواتنا العسكرية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وكذلك المنشآت المدنية وما تسبب به هذا الاعتداء من استشهاد مجموعة من المقاتلين والمدنيين".وذكر بيان للحركة "اننا نؤكد على مسألة مهمة جدا وهي ضرورة الالتفات الى ان وبعد صدور قرار البرلمان العراقي ومن ثم طلب الحكومة العراقية من القوات العسكرية الاجنبية بالرحيل فورا من ارض العراق وما استتبعه من خروج جماهير شعبنا في مظاهراتهم المليونية الأضخم في تاريخ العراق والرافضة لبقاء القوات الاجنبية بعدما قامت به هذه القوات من اعتداءات عديدة على السيادة والدم العراقي كان اعظمها حادثة اغتيال الشهداء القادة فأن هذه القوات هي قوات احتلال لدولة اجنبية على الدولة العراقية وبالتالي فان من حق الشعوب مقاومة هذه القوات وبكل الوسائل لإجبارها على الانسحاب وانهاء الاحتلال وهذا حق كفلته شرائع السماء وقوانين الارض".

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