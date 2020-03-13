تقرير إيراني يناقش زيارة “الأدميرال” إلى العراق: بغداد وطهران معاً بكل الظروف

2020/03/13 | 18:17 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



ناقش تقرير إيراني أبعاد الزيارة الأخيرة للأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى بغداد...

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