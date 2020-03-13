2020/03/13 | 18:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الجمعة، كافة اشكال الانتهاكات والمتواصلة بحق ابناء الشعب وامن وطنهوسيادته من اي طرف كان.

وقالت المفوضية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "ندين بشدة كافة أشكال الإنتهاكات اللا إنسانية والمتواصلة بحق أبناء الشعب العراقي وأمن وطنه وسيادته ومن اي طرف كان ، وتستنكر الاعتداء الأمريكي الآثم والغير مبرر تجاه المواقع والثكنات المدنية والعسكرية في عدد من المحافظات وتسبب بأضرار جسيمة في البنى التحتية وسقوط الشهداء والجرحى".

وطالبت الحكومة العراقية بـ"اتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع انتهاك السيادة الوطنية وحفظ الأمن وإلزام قوات التحالف الدولي في العراق بالمهمة المكلفة بها وفقاً للاتفاقيات المسبقة في هذا المجال ، كما وتدعو المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ، باتخاذ الموقف المناسب وادانة كافة الانتهاكات بحق العراق.

وتابعت "ونناشد الجميع بضرورة ضبط النفس وعدم ادخال العراق في حروب جديدة وحقن الدماء واتباع الطرق الدبلوماسية والسياسية المتعارف عليها بالضد من هذه الانتهاكات المتكررة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الانسان تديبن كافة الإنتهاكات بحق الشعب العراقي وأمنه وسيادته) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الانسان تديبن كافة الإنتهاكات بحق الشعب العراقي وأمنه وسيادته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).