داعش يصدر بياناً بشأن انتشار وباء ’’كورونا’’ في العالم

2020/03/13 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نقلت صحيفة (ديلي ميل)، اليوم الجمعة، عن صحيفة ’’النبأ’’ التابعة لتنظيم داعش، بياناً أصدره الأخير تضمن توجيهات لمؤيديه للتعامل مع الأوبئة، مع انتشار فيروس (كورونا).

واصدر داعش عبر وسائل الدعاية التابعة له ما وصفه "توجيهات شرعية للتعامل مع الأوبئة" لمؤيديه.

وتضم هذه التوجيهات التي نشرتها صحيفة "النبأ" التابعة لـ"داعش" ونقلتها (ديلي ميل)، بعض النصائح التي تقدمها كثير من حكومات دول العالم إلى مواطنيها لتقليص خطر إصابتهم بالفيروس الجديد، مثل عدم زيارة مناطق انتشار الوباء ومنع خروج المصابين منها وغسل اليدين قبل غمسهما في الإناء وتغطية الفم عند التثاؤب والعطاس.

لكن الوصية التي تتصدر القائمة تنص على "وجوب الإيمان بأن الأمراض لا تعدي بذاتها ولكن بأمر الله وقدره"، فيما تدعو وصية أخرى إلى "التوكل على الله والاستعاذة به من الأمراض".

بغداد اليوم- متابعة

أفادت صحيفة Odia البرازيلية، اليوم الجمعة، بإصابة رئيس البلاد، جايير بولسونارو، بفيروس كورونا بعد خضوعه للتحاليل.

وأكدت نتيجة أول تحليل للرئيس البرازيلي إصابته بالفيروس وفقا للصحيفة، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا بعد.

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية، بتوجيه طلب الى مجلس الامن الدولي لعقد جلسة طارئة بشأن ما يتعرض له العراق.

وقال السوداني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "يستمر مسلسل إعتداءات القوات

بغداد اليوم- بغداد

نفت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة (13 آذار 2020)، ادعاء التشاور بينها وبين القوات الامريكية قبل تنفيذ العدوان الامريكي، على مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي، في مناطق متفرقة من البلاد، ليلة امس.

وقال المتحدث باسم العمليات، ال

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