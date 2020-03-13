2020/03/13 | 18:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طارق حرب: مدة الخمسة عشر يوماً الدستورية مدة تنظيمية لاختيار رئيس الوزراء الجديد وبالامكان تمديدها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 18:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طارق حرب: مدة الخمسة عشر يوماً الدستورية مدة تنظيمية لاختيار رئيس الوزراء الجديد وبالامكان تمديدها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طارق حرب: مدة الخمسة عشر يوماً الدستورية مدة تنظيمية لاختيار رئيس الوزراء الجديد وبالامكان تمديدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).