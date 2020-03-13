2020/03/13 | 18:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامين العام للحزب الاسلامي يبحث مع رئيس الوقف السني دور الوقف في توفير الحصانة الفكرية للمجتمع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 18:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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