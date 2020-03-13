إعلان منع التجوال في أربيل والسليمانية

2020/03/13 | 18:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24- متابعة قررت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، منع التجوال داخل مدينتي أربيل والسليمانية لمدة 48 ساعة، اعتباراً من منتصف الليلة أي 00:01 من يوم 14-3-2020، ضمن ثمانية قرارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان إنها أصدرت عدة قرارات لحماية الأمن الصحي في إقليم كوردستان وهي: أولاً: حظر التجوال داخل مدينتي أربيل والسليمانية …

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