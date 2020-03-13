الحلبوسي يدعو لاجتماع عاجل للرئاسات الثلاث والقيادات السياسية

2020/03/13 | 18:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الرئاسات والقيادات السياسية في البلاد إلى “اجتماع عاجل؛ لتدارس الوضع الخطير الذي نمر به، من تعدٍّ وخرقٍ متكررٍ للسيادة، وانتشار السلاح المنفلت، واتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ للوطن أمنه وسيادته، وتراعي مصالح الشعب ومستقبل أبنائه” وقال الحلبوسي في بيان، اليوم الجمعة، “في توقيت خطير وحسَّاس من تاريخ الإنسانية، […]

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