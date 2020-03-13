كردستان العراق تفرض حظر تجول في أربيل والسليمانية

2020/03/13 | 18:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الداخلية في منطقة كردستان العراق، الجمعة، منع التجوال داخل مدينتي أربيل والسليمانية لمدة 48 ساعة، اعتباراً من منتصف الليلة....

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