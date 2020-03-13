كردستان تحظر التجوال وبغداد تمنع التنقل بين المحافظات

2020/03/13 | 18:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت التزامن مع تسجيل المزيد من حالات الإصابة بفيروس #كورونا المستجد، فرضَت حكومة #إقليم_كردستان #العراق الحظر الشامل للتجوال في أكبر مدينتين بالإقليم.#وزارة_الداخلية في الإقليم، قالت في

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