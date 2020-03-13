نائب لـ”العهد نيوز”: على البرلمان اتخاذ موقف من الاعتداءات الأمريكية على مواقع القوات الأمنية

2020/03/13 | 18:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: نينوى أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن كوتا الشبك قصي عباس الشبكي اليوم الجمعة بأن الاعتداءات الامريكية المتكررة على مواقع القوات الأمنية والمطارات انتهاكا للمواثيق الدوليه.وقال الشبكي في حديث لوكالة “العهد نيوز” بأن الاعتداءات الامريكية المتكررة على مواقع قواتنا الامنية وعلى المطارات المدنية يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة العراق ولكل المواثيق والتعهدات الدولية.[…]

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