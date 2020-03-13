اسبانيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

2020/03/13 | 18:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، اليوم الجمعة، ان اجتماعاً استثنائيا للحكومة سيعقد غداً السبت للإعلان رسمياً حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا.وستتيح حالة الطوارئ للسلطات عزل المصابين وتخصيص حصص للسلع في زيادة قوية لاستجابة إسبانيا للفيروس سريع الانتشار.وإسبانيا ثاني أعلى دولة من حيث عدد الإصابات في أوروبا بعد إيطاليا بعد الإبلاغ عن إصابة 4209 حالات.واضاف ،سانتشيث ، إن العدد قد يتجاوز العشرة آلاف الأسبوع المقبل.

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