يوفنتوس يطلق حملة تبرعات لمساعدة تورينو على مكافحة كورونا

2020/03/13 | 18:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةناشد أندريا آنييلي رئيس نادي يوفنتوس، اليوم الجمعة، جميع الإيطاليين بالبقاء في منازلهم واتخاذ أفضل التدابير للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر بشكلٍ موسع في شمال البلاد في الأسابيع الأخيرة.وقال آنييلي في رسالة بالفيديو نُشرت على حساب "تويتر" الخاص بالنادي الأبيض والأسود “في هذه المرحلة الصعبة يجب أن نبقى بعيدين، وأن نظل متحدين لكي نخرج من هذه اللحظة الحساسة التي نمر بها جميعاً”.وأكد آنييلي أن نادي يوفنتوس لن يتأخر عن تقديم أي مساندة لمجتمع مدينة تورينو لكفاح انتشار الكورونا ومعالجته في الفترة المقبلة.وأوضح آنييلي “نحن في اليوفي نريد تقديم مساهمتنا أيضاً، أولاً وقبل كل شىء من خلال احترام القواعد ومطالبة الجميع بالقيام بنفس الشىء..البقاء في المنزل، ولقد كنت بنفسي في حجر صحي طوعي، لكن يجب أن نفعل المزيد ولهذا أطلقنا حملة تبرعات مع صندوق النادي".وسيكون هدف تلك الحملة هو جمع التبرعات من النادي ولاعبيه ومن أي مُساهم آخر لدعم العاملين في مجال الصحة في المنطقة وفي مدينة تورينو.

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