الزراعة: منع عمليات الجزر العشوائي يحدُّ من انتشار فيروس كورونا

2020/03/13 | 18:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة،اليوم الجمعة،أن الجزر العشوائي يحتوي على مضار كبيرة على صحة المواطنين خاصة، ويساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد.

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