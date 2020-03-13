اجتماع طارئ في البيت الأبيض بعد تشخيص إصابة رئيس البرازيل بكورونا

2020/03/13 | 18:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قناة فوكس نيوز الأميركية اليوم الجمعة، بأن البيت الأبيض يشهد اجتماعا طارئا بعد تشخيص إصابة رئيس البرازيل جايير بولسونارو بفيروس كورونا المستجد.

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