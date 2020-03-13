هزة أرضية تضرب قضاء علي الغربي في ميسان

2020/03/13 | 18:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، عن تعرض قضاء علي الغربي لهزة ارضية بقوة ٤:٧ على مقياس ريختر وقال بيان الهيئة ان هزة أرضية بدرجة ٤:٧ ضربت محافظة ميسان في قضاء علي الغربي ٧٠كم شمال العمارة ،مشيرا الى ان الهزة حدثت صباح اليوم بحدود الساعة ١٠ صباحا وأوضح البيان ان الهزة لم […]

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