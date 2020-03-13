2020/03/13 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة سجن الناصرية المركزي تقرر السماح لذوي السجناء بالتواصل معهم هاتفياً

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