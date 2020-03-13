2020/03/13 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأميركية اليوم الجمعة، بأن البيت الأبيض يشهد اجتماعا طارئ...





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