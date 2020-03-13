السعدي: العدوان المتكرر على مقار الحشد الشعبي تحد واضح للشعب العراقي

2020/03/13 | 18:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق، سعد السعدي، الجمعة، أن العدوان المتكرر على مقار الحشد الشعبي تحد واضح للشعب العراقي.واستغرب السعدي خلال حديثه لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” من “المواقف السياسية للرئاسات الثلاث من موقفها السلبي تجاه استهداف مقرات الجيش والحشد الشعبي”.، مبينا أن “العدوان المتكرر على مقار الحشد […]

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