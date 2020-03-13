هل تقف إيران وراء الهجوم الصاروخي على قوات التحالف في العراق؟

2020/03/13 | 18:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “جورساليم بوست” تقريراً عن الهجوم الصاروخي الأخير، الذي استهدف معسكر “التاجي” في بغداد.وعن سياق الصراع المتصاعد بين القوات الأمريكية والمليشيات العراقية الموالية لإيران.أسفر الهجوم الصاروخي على

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