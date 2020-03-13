زيادة حالات الإصابة بكورونا في بريطانيا 35% في يوم واحد إلى 798 حالة

2020/03/13 | 18:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع بنسبة 35 بالمئة إلى 798 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وكانت بريطانيا رصدت أول حالة إصابة […]

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