كورونا يسير بإسبانيا إلى حالة الطوارئ

2020/03/13 | 18:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يوم الجمعة إن اجتماعا استثنائيا للحكومة يوم السبت سيعلن رسميا حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا.

وستتيح حالة الطوارئ للسلطات عزل المصابين وتخصيص حصص للسلع في زيادة قوية لاستجابة إسبانيا للفيروس سريع الانتشار.

وإسبانيا ثاني أعلى دولة من حيث عدد الإصابات في أوروبا بعد إيطاليا بعد الإبلاغ عن إصابة 4209 حالات.



وقال سانتشيث إن العدد قد يتجاوز العشرة آلاف الأسبوع المقبل.

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