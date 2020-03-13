بالصور.. آلاف يتجاهلون تحذيرات خطر كورونا ويتنزهون في كركوك

2020/03/13 | 18:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز / أفادت إدارة محافظة كركوك، يوم الجمعة، بأن الآلاف من سكان كركوك خرجوا للتنزه رغم تحذيرات السلطات الصحية من البقاء في منازلهم للوقاية من كورونا.

وقالت إدارة كركوك، في بيان ورد لشفق نيوز، إن "أهالي كركوك لم يلتزموا بالقوانين وخرج آلاف منهم إلى المناطق السياحية في المحافظة من أجل التنزه".

وأشارت إلى أن السلطات الصحية دعت السكان سابقاً إلى البقاء في منازلهم للحد من تفشي الفيروس في المحافظة.

يذكر ان مصدرا محليا في محافظة كركوك، قد افاد في وقت سابق، بان قوة أمنية وصحية قامت بنقل تسعة اشخاص من عائلة مصاب بفيروس كورونا للحجر الصحي لمراقبتهم.

فيما أعلنت خلية ازمة فيروس كورونا المشكلة في كركوك، مساء الخميس 12 آذار، عن تواجد 16 مشتبهاً بإصابتهم بالمرض في المحافظة، مبينة ان المحافظة سجلت اكبر عدد شفاء من الفيروس على مستوى العراق في اسبوع واحد.

وقال دلير صمد مسؤول اعلام خلية ازمة فيروس كورونا في تصريح لـشفق نيوز، إن 16 شخصاً متواجدون الآن في الحجر الصحي يشتبه باصابتهم بالفيروس، فيما يتواجد مصاب واحد فقط بالفيروس.

والخميس، أعلن العراق تسجيل 83 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في عموم البلاد، بضمنها 8 وفيات، و24 حالة تعافٍ، في حين أكدت السليمانية وأربيل تشخيص 9 حالات جديدة، الجمعة.

وتتخذ السلطات إجراءات وقائية تصعيدية منذ ظهور أول حالة في البلاد في 24 شباط/فبراير الماضي، حتى وصلت إلى حظر التنقل بين المحافظات وغلق الحدود مع دول الجوار ومنع التجمعات العامة.

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