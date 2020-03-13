شاهد أجمل المواقف من إيطاليا في ظل تفشي “كورونا”: غناء جماعي من نوافذ المنازل

2020/03/13 | 19:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انتشر فيديو من مدينة سيينا – ايطاليا حيث خرج السكان من نوافذهم للغناء معا أثناء الحجر المنزلي و إغلاق البلاد، بأغنية محلية تعبر عن الفخر بالمقاطعة “توسكانا” التي يسكنون فيها، و ذلك لأهمية روح المجتمع والتضامن خلال فترات الأزمات.وسجلت إيطاليا وفاة 189 شخصا مصابا بفيروس كورونا الخميس ليتجاوز العدد الإجمالي للوفيات […]

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