كاميرا “العهد نيوز” توّثق زيارة وفد متعدد الجنسيات إلى متحف الناصرية الحضاري(صور)

2020/03/13 | 19:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد زار وفد متعدد الجنسيات متحف الناصرية الحضاري يوم أمس الخميس، وقد قُدم لهم شرح مفصل عن آثار المعروضات في قاعات المتحف وأبدى الوفد اعجابهم بمتحف الناصرية وقدم وروعة الاثار المعروضه به وانها تمثل كافة حقب تاريخ بلاد وادي الرافدين.

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