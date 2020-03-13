2020/03/13 | 19:11 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الصدر عبر #تويتر يدعو إلى ضبط النفس وتجنيب #العراق التوترات والصراعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 19:11.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الصدر عبر #تويتر يدعو إلى ضبط النفس وتجنيب #العراق التوترات والصراعات) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الصدر عبر #تويتر يدعو إلى ضبط النفس وتجنيب #العراق التوترات والصراعات) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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