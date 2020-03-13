2020/03/13 | 19:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الصدر عبر #تويتر يدعو إلى ضبط النفس وتجنيب #العراق التوترات والصراعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 19:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الصدر عبر #تويتر يدعو إلى ضبط النفس وتجنيب #العراق التوترات والصراعات) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الصدر عبر #تويتر يدعو إلى ضبط النفس وتجنيب #العراق التوترات والصراعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).