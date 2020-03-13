الحكمة : الكتل الشيعية باجتماعات يومية مع رئيس الجمهورية لبحث اختيار رئيس الوزراء

2020/03/13 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تيار الحكمة الوطني، عن استبعاد قيادات الخط الأول للكتل السياسية من الترشيح لرئاسة الحكومة.

وقال النائب عن التيار حسن فدعم في تصريح، إن الكتل الشيعية باجتماعات يومية مع رئيس الجمهورية لبحث اختيار رئيس الوزراء، مؤكداً عدم توصل المجتمعين إلى أية حلول نهائية بشأن الاختيار.

وأشار الى أنه تم استبعاد قيادات الخط الأول للكتل السياسية من الترشيح لرئاسة الوزراء، وطرح عشرين اسماً جديداً لغرض المناقشة، ويمكن اختيار أحدهم قبل انتهاء المدة الدستورية.

وشدد على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء المقبل لديه خلفية سياسية ولكن غير منتمي لأي حزب سياسي.

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