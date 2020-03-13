ماكينزي : دمرنا القدرة التسليحية لكتائب حزب الله في العراق

2020/03/13 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي تفاصيل عملية صقر الانتقام في العراق.

ماكينزي قال في مؤتمر صحفي، إن الهدف من هذه العملية تدمير القدرات التسليحية لكتائب حزب الله، متهما إياها بتنفيذ هجوم التاجي الذي أدى لمقتل جنديين أميركيين وآخر بريطاني.

وأشار الى أن الغارات دمرت خمسة مواقع تضم مستودعات للأسلحة والمتفجرات لكتائب حزب الله، مبينا أن القوات الأميركية على تواصل عسكري مستمر مع الاستخبارات العسكرية العراقية لمعرفة مواقعها، محذرا أيران من اتخاذ إجراءات رد على غارات التحالف الدولي على مواقع كتائب حزب الله.

وأضاف بشأن الوجود في العراق، أن منظومات صواريخ الباتريوت ستكون جاهزة خلال أيام، مجددا تأكيده على البقاء في العراق بالتشاور مع حكومته.

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