كهرباء الجنوب تستنفر ملاكاتها تحسبا لأي طارئ بسبب سوء الاحوال الجوية

2020/03/13 | 19:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء، غيث نجم عبيد، اليوم الجمعة، باستنفار كافة الملاكات والاليات والسيطرات تحسباً لأي طارئ على خلفية الأجواء الجوية المرتقبة.وقال عبيد في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة، إن "هذا الاجراء يأتي تحسبا لأي ظرف طارئ بسبب المنخفض الجوي المرتقب والعاصفة الترابية وتأثيرها على الشبكة الكهربائية وبعض المغذيات وسرعة اعادتها للعمل".وشدد على "ارتداء معدات السلامة كافة للحفاظ على ارواح الملاكات العاملة أثناء تعاملهم مع الشبكة الكهربائية".

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