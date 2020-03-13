التعليم العالي تعلن إطلاق 3400 درجة وظيفية ناتجة من حركة الملاك

2020/03/13 | 19:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن وزير التعليم العالي، قصي السهيل، اليوم الجمعة، إطلاق 3400 درجة وظيفية ناتجة من حركة الملاك، تم اخفاؤها من قبل من قبل بعض الجامعات.وذكر إعلام الوزارة، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “وزير التعليم العالي يعلن عن اطلاق ( 3400 ) درجة وظيفية ناتجة من حركة الملاك في جميع […]

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