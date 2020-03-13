اليابان ترفض اقتراح ترامب وتصر على تنظيم الأولمبياد في موعده

2020/03/13 | 19:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا اليوم الجمعة أن بلاده عازمة على إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في موعدها، وحسب الخطط، رغم اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتأجيل الحدث الكبير لمدة عام بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال سوجا للصحفيين “أنا أعلم تصريحات ترامب لكننا نعمل وبتعاون وثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للأولمبياد ومع سلطات طوكيو في الإعداد لتنظيم دورة الألعاب (في الموعد)، وحسب الخطط”.

وقال ترامب أمس الخميس إنه يتعين على منظمي الحدث الرياضي الكبير الذي يقام كل أربعة أعوام التفكير في تأجيل الدورة لمدة عام، وسط مخاوف من انتشار الفيروس.



وأشار ترامب إلى أن الدورة الأولمبية ستكون مختلفة إذا أقيمت من دون جمهور.

وأوضح المتحدث الحكومي ناوكي أوكادا أن الزعيمين الأميركي والياباني لم يتحدثا خلال اتصال بينهما استمر خمسين دقيقة اليوم الجمعة عن تأجيل الألعاب أو إقامتها من دون جمهور.

وأضاف أوكادا في مؤتمر صحفي بعد الاتصال الهاتفي “رئيس الوزراء قال بكل وضوح إننا نريد الانتصار في المعركة ضد كورونا وتنظيم دورة أولمبية صيفية ناجحة هذا العام”.

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