ليفربول أكبر المتضررين يعلق على إيقاف البريميرليغ: سنعود وننطلق من جديد

2020/03/13 | 19:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر نادي ليفربول بيانا رسميا رحب فيه بقرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل جميع مباريات الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ومباريات فرق السيدات والناشئين، خوفا على اللاعبين والعاملين والمشجعين من تفشي فيروس كورونا بينهم.

وذكر متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه ملتزم بتنفيذ النصائح الحكومية بشأن الوباء المتفشي، مشيرا إلى أن النادي يطبق احتياطاته الخاصة عبر مواقعه للحد من انتشار الفيروس، وذلك من خلال تقليل الاتصال قدر الإمكان وتعزيز المشورة الطبية الرسمية للجميع وتعزيز مسؤولية النظافة الشخصية.

كما أعلن النادي تأجيل مباراة أساطير ليفربول في مواجهة أساطير برشلونة التي كانت مقررة يوم السبت 28 من الشهر الجاري على ملعب أنفيلد.

من ناحية أخرى، صرح مدرب ليفربول يورغن كلوب بأن الفريق سيعود (لسابق انتصاراته) وينطلق من جديد، وأن الجميع يعلم هذا جيدا.

وجاءت تصريحات المدرب عقب النتائج المتراجعة، وتعرض الفريق مؤخرا لأربع هزائم، وخروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته ذهابا وإيابا على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويعد ليفربول أكبر المتضررين من إيقاف البريميرليغ بعد أن أصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج الرسمي باللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، حيث لا يوجد في لائحة البطولة ما يضمن تتويجه باللقب في حال لم يكتمل الموسم.

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