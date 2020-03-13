هل تسبب أتلتيكو مدريد في انتشار كورونا بليفربول؟

2020/03/13 | 19:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجهت أصابع الاتهام إلى مشجعي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بالتسبب في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بمنطقة الميرسيسايد، بعد مواجهة فريقهم مع نادي ليفربول الأربعاء الماضي.

وعاد أتلتيكو بفوز ثمين من ميدان ليفربول 3-2، وأقصاه من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسافر نحو ثلاثة آلاف مشجع من إسبانيا لمساندة فريقهم، مستغلين إقامة المباراة بشكل عادي، وبحضور الجماهير، على عكس مباريات أخرى أُجّلت أو أقيمت خلف أبواب مغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتزايدت الانتقادات الموجهة للسلطات البريطانية لسماحها بحضور المشجعين الإسبان، رغم تفشي الفيروس في إسبانيا، واتخاذ السلطات هناك قرارا بإقامة المباريات من دون حضور الجماهير، قبل أن تعلن تجميد المنافسات في وقت لاحق.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا بمنطقة الميرسيسايد ارتفعت خلال 24 ساعة من 3 إلى 13 حالة.

وانتقد خبير الصحة العامة جون أشتون قرار السماح بحضور المشجعين الإسبان، وقال لشبكة بي بي سي إن مجموعة منهم يحملون فيروس كورونا، وتسببوا في نشره في مدينة ليفربول.

وهاجم أشتون الحكومة البريطانية بسبب طريقة تعاملها مع الأزمة الحالية، وطالبها بالتوقف عن التعامل مع المواطنين كأطفال.

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