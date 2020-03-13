وصول محترفي العراق في الكويت الى بغداد

2020/03/13 | 19:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل محترفو العراق في الدوري الكويتي، اليوم الجمعة، الى العاصمة بغداد بعد تعذر عودتهم خلال الايام السابقة بسبب فيروس كورونا.وقال مصدر رياضي” ان المحترفين العراقيين في الدوري الكويتي، امجد […]

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