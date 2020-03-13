ردود الافعال الدولية والمحلية حول الاعتداء الامريكي على مواقع الحشد والقوات الامنية

2020/03/13 | 19:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المواقف المحلية رئاسة الجمهورية العراقية استنكرت القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع داخل الأراضي العراقية، فيما اوضحت إن الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الدولة هي إضعاف ممنهج وخطير لقدراتها وهيبتها، بالتزامن مع مرحلة يواجه فيها العراق تحديات جسيمة وغير مسبوقة، سياسياً، اقتصادياً ومالياً، أمنياً وصحياً.وذكرت رئاسة الجمهورية إن هذه اللحظة التاريخية تستوجب التماسك الوطني ورصّ […]

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