الصحة العالمية: أوروبا أصبحت بؤرة لوباء كورونا

2020/03/13 | 19:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد المدير العامة لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء اليوم الجمعة ، أن أكثر من 5 آلاف شخص توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وأن أوروبا أصبحت "بؤرة" للوباء.وقال غيبريسوس في المؤتمر اليومي للمنظمة: "إن تجارب الصين وكوريا الجنوبية أثبتت أن العزل الصحي يمكن أن ينقذ أرواح الكثير من الناس".وشدد أن على "المؤسسات الصحية في العالم أن تكون مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى".وأضاف "يجب أن تكون التدابير المتخذة من إلغاء المناسبات العامة والتجمعات الكبيرة وحجر المرضى وعزل المخالطين وغيرها، مفيدة من ناحية التقليل من خطر الوباء".وتابع "يجب أن تكون هذه التدابير مبنية على الظروف المحلية لكل بلد، وأن لم نستطيع إيقاف الانتشار فعلى الأقل أن نقلل من حدته..فهو فيروس جديد ووضع جديد، جميعنا نتعلم ونبحث عن وسائل أخرى للوقاية من العدوى".

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