رداً على قصف المعسكرات.. العراق يشكو امريكا لدى الامم المتحدة ومجلس الامن

2020/03/13 | 19:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعتبرت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، قيام القوات الأميركية بقصف المعسكرات "عملا عدائيا"، مؤكدة أن العراق سيتوجّه بالشكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي.وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "قيام القوات الأميركية بقصف مقرّات حكومية عراقـيّة عمل عدائيّ، وخرق للسيادة". وأضاف أن "القصف الأميركي لمقرات حكوميّة أمنيّة، ومدنيّة يُقوِّض جُهُود مكافحة الإرهاب، ويُخِلّ بالاتفاق بين العراق والتحالف الدوليّ".واشار الى أن "سيتوجّه العراق بالشكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بشأن اعتداء القوات الأميركيّة على مقرّات حكوميّة".

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