2020/03/13 | 19:45 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة من الضربات الجوية الأمريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 19:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة من الضربات الجوية الأمريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة من الضربات الجوية الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).