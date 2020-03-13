الزائف من الوطنية والخالص منها

2020/03/13 | 19:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي يمكن أن يكون هنالك فارق واختلاف في وجهات النظر بين ابناء الشعب الواحد حول مفهوم الوطن وتطبيقات مصاديقه ، حاله حال اي مفهوم آخر تسهم اختلافات النشأة والبيئة ومدارك العقل بين الناس في العادة بصنع ذلك الفهم المتباين والاختلاف في وجهات النظر حوله .لكن يبدو ان ثمة هامش لمثل هذه الخلافات مسموح […]

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