الصحاف: العراق سيقدم شكوى للامم المتحدة ومجلس الامن بشأن الاعتداء الامريكي

2020/03/13 | 19:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف، اليوم الجمعة، ان العراق سيقدم شكوى للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بشأن الاعتداء الامريكي.

وقال الصحاف في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "قيام القوات الأميركية بقصف مقرّات حكومية عراقـيّة عمل عدائيّ، وخرق للسيادة".

واضاف ان "القصف الأميركيّ طال مطاراً مدنيّاً قيد الإنشاء في مدينة كربلاء المُقدّسة"، مبينا ان "القصف الأميركيّ لمقرات حكوميّة أمنيّة، ومدنيّة يُقوِّض جُهُود مكافحة الإرهاب، ويُخِلّ بالاتفاق بين العراق والتحالف الدوليّ".

وبين "سيتوجّه العراق بالشكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بشأن اعتداء القوات الأميركيّة على مقرّات حكوميّة".

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