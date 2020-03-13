واسط توجه نداءً ’’اخيراً’’ للعراقيين المتواجدين في ايران وتعلن تسليم منفذها الحدودي للقوات العسكرية

2020/03/13 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-واسط

وجهت خلية الأزمة في محافظة واسط، الجمعة (13 آذار، 2020) نداءً ’’أخيراً’’ للعراقيين المتواجدين في ايران، فيما أعلنت تسليم منفذها الحدودي للقوات العسكرية.

ودعا رئيس خلية الازمة في المحافظة، النائب الأول لمحافظ واسط، عادل الزركاني، "المواطنين العراقيين من طلبة وزائرين في الجمهورية الاسلامية الايرانية للعودة الى العراق"، لافتا الى أن "آخر موعد لدخولهم الاراضي العراقية، سيكون يوم السبت الموافق 14-3- 2020 ولغاية الساعة الثانية عشر ليلاً".

وأردف: "حيث سيتم تسليم المنفذ بعد ذلك الى القوات العسكرية من اجل غلق المنفذ نهائياً لذا اقتضى التنبيه".

يتبع...

بغداد اليوم-بغداد

وصفت وزارة الخارجية، الجمعة (13 آذار، 2020) قيام القوات الامريكية بقصف مقرات حكومية بـانه "عمل عدائي" و"خارق للسيادة".

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف، في بيان، إن "قيام القوات الأميرك

بغداد اليوم- بغداد

نقلت صحيفة (ديلي ميل)، اليوم الجمعة، عن صحيفة ’’النبأ’’ التابعة لتنظيم داعش، بياناً أصدره الأخير تضمن توجيهات لمؤيديه للتعامل مع الأوبئة، مع انتشار فيروس (كورونا).

واصدر داعش عبر وسائل الدعاية التابعة

بغداد اليوم- متابعة

أفادت صحيفة Odia البرازيلية، اليوم الجمعة، بإصابة رئيس البلاد، جايير بولسونارو، بفيروس كورونا بعد خضوعه للتحاليل.

وأكدت نتيجة أول تحليل للرئيس البرازيلي إصابته بالفيروس وفقا للصحيفة، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا بعد.

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