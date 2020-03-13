الصحة العالمية: أوروبا أصبحت بؤرة لوباء كورونا

2020/03/13 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد المدير العامة لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أن أكثر من 5 آلاف شخص توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وأن أوروبا أصبحت "بؤرة" للوباء.

وقال غيبريسوس في المؤتمر اليومي للمنظمة: "إن تجارب الصين وكوريا الجنوبية أثبتت أن العزل الصحي يمكن أن ينقذ أرواح الكثير من الناس"، مشدد على أن "على المؤسسات الصحية في العالم أن تكون مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى".

بغداد اليوم - متابعة

أفاد نجل الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، في حديث لوسائل إعلام أمريكية، الجمعة، بأن نتائج التحاليل التي أجراها والده للكشف عن إصابته بكورونا كانت سلبية، نافيا ظهور أي أعراض عليه.

وكانت صحيفة O Dia البرازيلية قالت في وقت س

بغداد اليوم _ بغداد

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأميركية اليوم الجمعة، بأن البيت الأبيض يشهد اجتماعا طارئا بعد تشخيص إصابة رئيس البرازيل جايير بولسونارو بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة Odia البرازيلية، في وقت سابق من اليوم الجمع

بغداد اليوم-متابعة

أكد قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، أن الوباء العالمي الناجم عن انتشار النوع الجديد لـ​فيروس كورونا​ يجعل ​إيران​ أكثر خطورة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن ماكينزي ق

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