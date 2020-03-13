وسائل إعلام أمريكية: ترامب سيعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا

2020/03/13 | 19:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولان في إدارة ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز" إن الرئيس ترامب يخطط لإعلان حالة طوارئ للسماح بإغاثة الأمريكيين المتضررين من فيروس كورونا.

وأعلن ترامب في وقت سابق من اليوم، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر الجمعة حول الاستجابة لوباء الفيروس.

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