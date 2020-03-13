2020/03/13 | 19:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب فيروس كورونا.وقال مسؤولان في إدارة ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز" إن الرئيس ترامب يخطط لإعلان حالة طوارئ للسماح بإغاثة الأمريكيين المتضررين من فيروس كورونا.وأعلن ترامب في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم، حول الاستجابة لفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعتزم اعلان حالة الطوارئ في امريكا بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعتزم اعلان حالة الطوارئ في امريكا بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).