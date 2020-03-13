الـكــاتـــبُ قـــارئــــــــاً

2020/03/13 | 19:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محمد صابر عبيد

الكاتبُ هو أول قارىء لما يكتب حتماً إذ لا وجود لآخر في هذه اللحظة التاريخية الفريدة التي تجمع الكاتب بمكتوبه من دون شريك، وثمة مساحات متنوعة لهذه القراءة لعل أولها مساحة التأكد من سلامة المكتوب وقيمته وحسن صياغته وتمثيله للتجربة وتوقع تأثيره، ومن ثم ما يؤول إليه ذلك كله لإنتاج نوع خاصّ من البهجة والإعجاب بأداء ذاتي يسحر صاحبه في المقام الأول، ومن المساحات الإمتاعيّة التي لا غنى عنها ما يحيط بإعادة النظر في طبقات المكتوب وتعديله وتشذيبه والنظر فيه وتدبر تفاصيله وجزئياته، بما يجعل من فرصة إعادة الإنتاج واحة جميلة لتلمس ثمار الكتابة وشمّ رائحتها والتغني بإيقاعها وإشباع رغبة معاينتها ورصد مكامن بريقها.

قراءة لا تقلّ لذّة عن الكتابة، قراءة أولى لا تشبهها أيّة قراءة لاحقة مهما علا شأنها وطالت أدواتها كلّ حركة حتى لو كانت صغيرة، أو بالغة الصغر في جغرافيا المكتوب، فلا أحد إطلاقاً بوسعه أن يقرأ الكتابة على هذا النحو البليغ سوى الكاتب نفسه.

تُرى لماذا يصرّ الكاتب على قراءة ما يكتب قبل أيّ قارىء آخر سواه، وقد يقرأ ذلك أكثر من مرّة قبل أن يسمح للآخر بقراءته ويفتحه على أفق قرائيّ واسع وشامل؟ وهل يكتبُ لنفسه أولاً أم أنّ خطابه يتوجّه أساساً نحو الآخر/القارىء؟ هل يقرأ أولاً بهدف التصحيح والتصويب والتعديل والنقد وصولاً إلى أعلى حالات الرضا والقناعة التامّة التي تدفعه لتقديمه للقارىء بفرح، وهو في حالة طمأنينة تكاد تكون مطلقة لصيرورة كتابية قادرة على انتزاع عناية مجتمع القراءة وإلهاب حماسه تجاهها؟ هل هو الرقيب الفنيّ والجماليّ والموضوعيّ الأوّل على ما يكتب وكيف يكتب؟ أم أنّه بفعل مرجعيات فِطريّة تفرض نفسها هنا يلعب دوراً مزدوجاً يعيد إنتاج اللعبة الحكائية التاريخية بين شهرزاد وشهريار؟

الكاتب صانع ومبتكر ومصدّر يقابله القارىء المستهلك والحاضن والمستورد، وحين يؤدي الكاتب دور القارىء الأول لكتابته فهو يجمع في آنٍ الصفتين معاً، لتكون القراءة الأولى للكاتب نفسه جزءاً من طبقة الكتابة في نموذجها الأوّل، فهو في قراءته الأولى لا ينتمي حتماً لطبقة القرّاء الآخرين المستهلكين والحاضنين والمستوردين، إذ هو الكاتب/القارىء الذي لا يستطيع وهو يقرأ عمله أن ينحّي صفته الصانعة والمبتكرة والمصدّرة كي ينتمي للآخر/القارىء خارج قوس الذات، لهذا تأتي قراءته لمكتوبه داخل أفق الذات الكاتبة، منها وإليها، من دون أي إحساس بـ"الآخرية" الخالية من حضور الذات خلواً مطلقاً.

لا تتوقّف مثل هذه الأسئلة وغيرها في دائرة استفهامية واحدة أبداً لأنّ كثيراً من العلوم الإنسانية المجاورة للأدب تشتغل في فضاءات هذا المجال المعرفيّ، وكلّ علم منها له خطاب معرفي يتعامل مع هذه القضية استناداً إلى نظرية خاصة ووعي خاص ورؤية خاصة ومنهج خاص، إذ لا يمكن لأيّة كتابة في أحد المجالات الإنسانية المعروفة أن تكون بمنأى عن المجالات المجاورة أو الموازية أو المتناظرة، فثّمة قاعدة إنسانية تتحرّك عليها صنوف المعرفة كلّها، وقد يفيد أحدها من الآخر في مساحات كثيرة تمثّل طبيعة التفاعل الضروريّ والحتميّ والأصيل المتحرّك برحابة على بساط هذه المساحة الإنسانية

المشتركة.

القراءة نوع من ممارسة الفكر على الصعيد الميداني الإجرائي بحيث لم يعد بإمكان الكاتب حين يُسأل عمّا كتبه أن يقول: "اسألوا ابن جنّي عن شعري فهو أعلم منّي به" كما كان يفعل المتنبي، بل يجب أن يكون هو أوّل العارفين بما يكتب حين تتجاوز الكتابة حدود الموهبة المجرّدة نحو أفق فكريّ لا يكون الشعر فيه على سبيل المثال مجرّد طاقة غنائية خلابة تأخذ بألباب السامع وتغرقه بإيقاعها، بل ممارسة إبداعية خلاقة بالغة الكثافة والعمق والقيمة والجمال والسحر والفكر والتركيب والفاعليّة والتأثير والتداول، لا يتوهّج لهبها إلّا باستثارة جمرها وتحريكه ومشاغلته والتحرّش فيه عن عمدٍ واضحٍ ومقصودٍ بلا مجاملة ولا مداهنة ولا مساومة، وحين تصل هذه الشعلة المتوهجة أعلى درجات ألقها وعنفوانها وإشراقها تكون الطاقة الفكرية التي يكتظّ بها الشعر في أمثل حالاتها، بما ينعكس على القيمة التعبيرية والتشكيلية للشعر في رفد النصوص بحساسية جمالية تغري الكاتب بأن يتحوّل إلى قارىء أوّل لنصّه.

الكتابة الشعرية التي لا تحمل فكرها معها على هذا النحو مثلاً قد تتلبّث وقتاً في فضاء تلقٍّ خاصّ مشغول بالطبقة الغنائية الأظهر على سطح الشعر، لكنه ما يلبث أن تصل غنائيته هذه إلى مرحلة نفاد الصلاحية فتتسرّب من بين أصابع الكتابة ولا يبقى منها شيء، في حين ليس للفكر المصاحب للشعر أو الفنّ عموماً موعد نفاد صلاحية إذ هو دائم الصلاحية ومتجدّد مع الزمن على طول الخطّ، ولم يبقَ ولن يبقى من شعرنا العربي وشعر غيرنا من الأمم الأخرى ما يستطيع مقاومة عوادي الزمن سوى الشعر المقترن بالفكر، بحيث يكون هذا الاقتران شعرياً لا فكرياً لأنّ الكتابة شعرية وما الفكر هنا سوى ساند ثقافي يجعل هذه الكتابة خالدة وقادرة على ضخّ طاقة إيجابية مستمرّة في أنساق النسيج الشعري وتجلياته وتموجاته، بما يجعل من هذه الكتابة خطاباً متماسكاً قوياً قادراً على الفعل والتأسيس والحياة

والإنتاج.

تتنوّع جغرافيا الكتابة عادةً على مجموعة من الطبقات والطيّات والزوايا والظلال الظاهرة والخفيّة، ولا أحد مثل الكاتب نفسه بوسعه أن يعرف أسرار هذه الطبقات بطيّاتها وزواياها وظلالها لأنّها مولودة فيه ومنه، وحين يقوم بمراجعتها بفعل قرائي مشبع بالمتعة والمعرفة والفرح يدرك تماماً ما عليه أن يفعل تصحيحاً وتعديلاً وحذفاً وإضافة وغيرها، كي يصل إلى أرفع درجة من الطمأنينة والقناعة والاستقرار على أنّ مولوده الكتابي اكتسب الدرجة القطعية للحياة المثلى حين ينتقل نحو فضاء الآخر، بما يجعل من قراءة الكاتب لنصّه في حيّز "القراءة الأولى" كتابة ثانية على الكتابة الأولى لنجزم أنّ أيّ كاتب حقيقي لا بدّ أن يكتب نصّه مرّتين، الكتابة الأولى والكتابة الثانية التي هي "القراءة الأولى".

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