الحلبوسي يدعو لاجتماع عاجل واجراء تحقيق بعد قصف الامس

2020/03/13 | 19:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، الرئاسات والقيادات السياسية في العراق إلى اجتماع عاجل؛ لتدارس الوضع الخطير الذي تمر به البل...

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