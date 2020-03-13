عبدالرزاق دحنون - الخشن اليد والناعم اليد

2020/03/13 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون مسرحية في مشهدين عن فكرة للكاتب الروسي إيفان تورغينيف المشهد الأول ......

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